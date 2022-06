Résultat de la législative au Passage : en direct

18:54 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche au Passage ?

Une des clés de ces élections législatives, en France comme au Passage, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 20,24% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,49% et 2,02% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 25,75% au Passage pour ce premier tour des élections législatives.