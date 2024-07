Résultat des législatives 2024 à Lavardac (47230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une fourchette de 24% à 27,75% pour la gauche à Lavardac L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 27,75% des voix à Lavardac. Une poussée à compléter néanmoins avec les 24,33% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,15% pour Yannick Jadot, 3,85% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Avantage Rassemblement national à Lavardac avant les législatives 2024 La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces législatives au niveau local. Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières législatives au niveau national, soit environ quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de le faire gagner à Lavardac. Une estimation qui paraît logique compte tenu des électeurs également arrachés par la formation politique dans la zone en 2 ans et qui correspond en effet à 12 points de parts de voix.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce dimanche Le score obtenu par le RN sera ainsi le grand sujet au niveau local pour le second tour de cette élection législative. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Lavardac, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le Rassemblement national arrivait déjà en première position à Lavardac à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Sébastien Delbosq devant ses concurrents au premier tour, avec 30,13% dans la commune. Michel Lauzzana (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,03%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,97%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Lavardac ce dimanche ? Grâce à 42,58% des voix, Sébastien Delbosq (Rassemblement National) a pris la tête à Lavardac, le 30 juin dernier au soir du premier round de la législative. En seconde position, Paul Vo Van (Union de la gauche) obtenait 27,75%. De son côté, Michel Lauzzana (Majorité présidentielle) captait 26,44% des électeurs. C'est aussi Sébastien Delbosq qui terminait en pôle position dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 43,11%, devant Michel Lauzzana avec 28,41% et Paul Vo Van avec 25,63%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Lavardac ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des élections précédentes ? À Lavardac, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 a été de 66,96%, plus important de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 52,86% dans la commune de Lavardac, à comparer avec une participation de 53,22% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau national, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Lavardac, la participation était de 66,96% lors de la 1ère étape des élections législatives À Lavardac, la participation constitue sans aucun doute l'une des clés des élections législatives. 33,04% des électeurs de Lavardac se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 26,65% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 24,96% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,41% au premier tour. Au second tour, 50,82% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Lavardac ? La nouvelle perception de la vie politique est de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Lavardac.

17:29 - Le poids démographique et économique de Lavardac aux législatives Quel impact aura la population de Lavardac sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,51% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1948,17 € par mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 11,94% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Lavardac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 40,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.