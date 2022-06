Résultat de la législative au Pêchereau : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Pêchereau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 au Pêchereau L'un des critères importants des législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation au Pêchereau. Le conflit ukrainien serait notamment susceptible d'inciter les citoyens du Pêchereau (36200) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 502 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,31% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 79,29% au premier tour, soit 1 191 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le score de l'abstention au Pêchereau en 2017 ? Au fil des dernières élections, les 1 899 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, au moment des élections législatives, 1 533 personnes en capacité de participer à une élection au Pêchereau s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 51,53%), à comparer avec une participation de 42,4% au dernier round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les électeurs du Pêchereau ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Les résultats des élections législatives 2022 au Pêchereau devraient être connus dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le verdict devrait tomber dans les heures suivantes pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 au Pêchereau

Les élections législatives 2022 auront lieu au Pêchereau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Indre

Tête de liste Liste Jean Michel Péroux Reconquête ! Roland Cash Ecologistes Aymeric Compain Nouvelle union populaire écologique et sociale Damien Mercier Divers extrême gauche Annie Berthault-Korzhyk Droite souverainiste Alexandra Botton Divers droite Fabien Thirion Rassemblement National Sophie Guerin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Forissier Les Républicains

Législatives 2022 au Pêchereau : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales du Pêchereau (36) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a obtenues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27,9% des votes au premier tour au Pêchereau. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,8% et 20,1% des votes. Le choix des administrés du Pêchereau était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (55,4% des voix), laissant donc 44,6% des suffrages à Marine Le Pen.