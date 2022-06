Résultat de la législative au Plessis-Belleville : 2e tour en direct

En direct

18:16 - Le bloc des Insoumis et alliés pas si loin au Plessis-Belleville La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait enregistré 24,32% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote du Plessis-Belleville. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 26,72%, 3,75%, 0,7% et 2,11% le 10 avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 33,28% au Plessis-Belleville pour ces élections légilsatives.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale au Plessis-Belleville ? Grâce à 34,85% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée au Plessis-Belleville lors du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec 24,32% et 17,76% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges.

13:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 au Plessis-Belleville Au fil des dernières années, les 3672 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des élections législatives de 2017, sur les 2431 inscrits sur les listes électorales au Plessis-Belleville, 40,02% étaient allés voter au premier tour, contre une participation de 32,0% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin.