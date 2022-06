Résultat de la législative au Pouzin : 2e tour en direct

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait potentiellement atteindre 28,25% au Pouzin avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ce chiffre a inévitablement rejailli sur la candidature de gauche lors du premier tour des législatives dimanche dernier et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui.

15:30 - La candidature Divers gauche peut-elle l'emporter au Pouzin ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle du pays masquent quelquefois des réalités complexes au niveau local, comme par exemple au Pouzin. A l'occasion du premier round, le 12 juin dernier, les habitants du Pouzin ont plébiscité la candidature Divers gauche qu'ils ont gratifiée de 32,66% des suffrages. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent dans l'ordre 27,99% et 16,75% des voix.