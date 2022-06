Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres du Pré-Saint-Gervais. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,8% et 2,18% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 57,05% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives au Pré-Saint-Gervais.

Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives au Pré-Saint-Gervais ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Or le président-candidat avait obtenu 20,66% des voix au Pré-Saint-Gervais, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN avait accumulé 7,78% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 48,07% (contre 22%).