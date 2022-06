En direct

18:48 - La nuance Mélenchon avait terminé sur la 3e marche au Teilleul il y a sept jours Dans les 2 bureaux de vote du Teilleul, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au 1er tour de la législative seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le deuxième round du scrutin. L'Insoumis avait atteint 10,56% des suffrages il y a sept jours. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 6,55%, 2,71%, 0,9% et 1,24% le 10 avril. Ce qui, en cumul, délivrait un total estimé sur le papier à 11,4% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée au Teilleul D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale masquent souvent des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple au Teilleul. Avec 51,2% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée au Teilleul le 12 juin dernier lors du 1er round des élections législatives. En seconde place, la candidature Rassemblement National glane 19,52% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 10,56% des votes.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention au Teilleul ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. En 2017, durant les élections législatives, sur les 1326 personnes en âge de voter au Teilleul, 51,66% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 51,36% pour le deuxième tour.