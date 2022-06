Résultat des législatives au Teilleul - Election 2022 (50640) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Teilleul

Le résultat des élections législatives 2022 au Teilleul est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Manche

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 au Teilleul a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1257 électeurs de la 2ème circonscription de la Manche et demeurant au Teilleul. Le taux de participation représente 42% des électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Manche, ce qui représente 523 votants. Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra du comportement de vote des électeurs des 119 autres communes qui la composent. Bertrand Sorre a obtenu 51% des voix à l'échelle de la commune. Il est suivi par Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 20% et 11% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Teilleul Bertrand Sorre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 42,62% 51,20% Patrick Grimbert Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,50% 10,56% Marie-Françoise Kurdziel Rassemblement National 17,99% 19,52% Erwan Toullec Dufour Les Républicains 7,98% 7,57% Denis Féret Reconquête ! 3,41% 3,59% Florence Filuzeau Ecologistes 3,03% 2,59% Anne-Marie Lair Ecologistes 2,39% 1,79% Valérie Gouzien Ecologistes 1,08% 0,20% Cédric Bazincourt Droite souverainiste 1,06% 1,20% Thomas Journel Divers gauche 1,01% 0,60% Mai Tran Divers extrême gauche 0,94% 1,20% Participation au scrutin Circonscription Le Teilleul Taux de participation 51,24% 41,61% Taux d'abstention 48,76% 58,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 2,29% Nombre de votants 49 689 523

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Teilleul sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:12 - Que vont décider les électeurs de gauche au Teilleul ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces législatives, au Teilleul comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 6,55% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,71% et 0,9% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 10,16% pour la Nupes pour ces législatives au Teilleul. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Le Teilleul ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement une résonnance au Teilleul au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, au Teilleul, Emmanuel Macron finissait en tête avec 37,63% des voix, devant Marine Le Pen à 30,17%, puis Valérie Pécresse avec 8,47% et Jean-Luc Mélenchon à 6,55%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives au Teilleul ? Le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères clés des législatives 2022 au Teilleul. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,09% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 72,21% au premier tour, c'est-à-dire 912 personnes. La situation géopolitique actuelle est susceptible d'impacter la stratégie de vote des habitants du Teilleul. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 au Teilleul ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? En 2017, lors des législatives, parmi les 1 326 personnes en âge de voter au Teilleul, 48,64% étaient allées voter au premier tour, contre une participation de 48,34% au tour deux. Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections au Teilleul Les clés de ces législatives au Teilleul sont limpides : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour gagner les urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Législatives 2022 au Teilleul : les enjeux