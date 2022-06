Résultat des législatives au Thor - Election 2022 (84250) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Thor

Le résultat des élections législatives 2022 au Thor est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 au Thor. Au Thor, les 6791 habitants inscrits dans la 2ème circonscription du Vaucluse ont opté pour la candidature Rassemblement National. La participation s'élève à 47% des habitants autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 2ème circonscription du Vaucluse, ce qui représente 3 190 votants. Bénédicte Auzanot a rassemblé 28% des votes. Elle précède François Sandoz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sylvie Viala (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 23% et 22% des voix. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs du Thor. Les habitants de 29 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Thor Bénédicte Auzanot Rassemblement National 26,08% 28,16% Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,07% 21,94% François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,53% 23,18% Stanislas Rigault Reconquête ! 10,54% 10,87% Elisabeth Amoros Les Républicains 10,02% 6,54% Joséfa Leon Ecologistes 2,59% 2,81% Eric Guillaumin Divers centre 1,38% 1,24% Agnès Piller Ecologistes 1,38% 1,56% Sébastien Duchemin Droite souverainiste 1,36% 1,56% Sophia Albert Ecologistes 1,09% 1,21% Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche 0,82% 0,86% Germain Gaiffe Divers 0,14% 0,06% Participation au scrutin Circonscription Le Thor Taux de participation 48,56% 46,97% Taux d'abstention 51,44% 53,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,66% Nombre de votants 41 677 3 190

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Thor sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche au Thor ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,71% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 7 bureaux de vote du Thor le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,36% et 1,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,49% à gauche de l'échiquier, vote Mélenchon exclu. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Le Thor ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement un écho au Thor au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril au Thor avec 30,23% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 22,13%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,71% et Éric Zemmour à 10,15%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives au Thor demeure la participation Au Thor, le niveau de participation constituera incontestablement un critère décisif de ce scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à impacter la participation au Thor. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,36% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,75% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation au Thor ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, 50,6% des électeurs du Thor avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 43,13% au tour deux. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures au Thor C'est donc parti pour ces législatives ! Au Thor, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui se présentent pour devenir député. Les 6791 habitants du Thor ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 7 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 au Thor : les enjeux