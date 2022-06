Résultat des législatives au Touvet - Election 2022 (38660) [PUBLIE]

12/06/22 22:48

Le résultat de l' élection législative 2022 au Touvet est dorénavant officiel. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de suffrages auprès des 2545 habitants du Touvet inscrits dans la 5ème circonscription de l'Isère. Le niveau de la participation parmi les citoyens figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère s'élève à 54% (1 177 non-votants). Reste encore à savoir si les habitants des 64 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux du Touvet. Jérémie Iordanoff a ainsi recueilli 34% des voix dans la commune. Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 32% des voix. Jérôme Santana (Rassemblement National) recueille 17% des voix.

Les résultats de l'élection législative 2022 au Touvet seront théoriquement annoncés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on apprendra rapidement qui des 11 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins. Au moment des précédentes élections législatives, le taux de participation avait représenté 50,29% au premier tour dans la commune au Touvet, à comparer avec un taux de participation de 41,34% pour le second round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives au Touvet, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 22,41% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 19,73% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz sont par exemple en mesure de dépouiller les urnes de leurs citoyens au Touvet.

Al'issue de la dernière élection, au Touvet, Emmanuel Macron achevait la course en tête avec 28,0% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,37%, puis Marine Le Pen avec 20,02% et Yannick Jadot à 9,53%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement cette donne lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Une des clés de ces législatives 2022, en France comme au Touvet, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 20,37% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 9,53% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 31,56% au Touvet pour ces légilsatives.

Les citoyens du Touvet ( Isère ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28% des voix au premier tour au Touvet, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 20% et 20% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle du Touvet avec 65% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 35% des suffrages.