Résultat de la législative au Val : en direct

12/06/22 10:57

Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote au Val et il y a encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Quel prétendant à l'hémicycle les électeurs demeurant au Val fixeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,86% des suffrages au premier tour au Val, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ex-député européen avaient obtenu 20,25% et 15,55% des suffrages. Le choix des électeurs du Val était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (59,57% des voix), laissant par conséquent à Emmanuel Macron 40,43% des voix.