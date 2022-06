En direct

20:01 - Quel résultat aux législatives du Val-Saint-Père pour la coalition LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,59% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle au Val-Saint-Père le dimanche 10 avril. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,9% et 1,68% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 26,17% pour le bloc de gauche pour ces législatives au Val-Saint-Père.

16:30 - Les sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 au Val-Saint-Père ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives au Val-Saint-Père dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le président avait obtenu 37,64% des voix au Val-Saint-Père, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait cumulé 18,97% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,59% (contre 21,95%).

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives au Val-Saint-Père ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives au Val-Saint-Père ? La peur d'un retour de l'épidémie de covid-19 ainsi que ses retombées sur l'économie française et la santé publique seraient notamment capables de faire le jeu de l'abstention au Val-Saint-Père (50300). A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,2% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,68% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record au Val-Saint-Père à l'occasion des élections législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Durant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,82% au premier tour au niveau du Val-Saint-Père. L'abstention était de 42,38% pour le second round.