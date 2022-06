Résultat de la législative au Versoud : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au Versoud ? Dans les 4 bureaux de vote du Versoud, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 18,22% des suffrages le 10 avril dernier. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,35% et 2,41% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 27,98% au Versoud pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 au Versoud ? Avec 30,97% des suffrages exprimés, au 1er tour au Versoud, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors du dernier rendez-vous présidentiel. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 22,66%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,22% et Yannick Jadot à 7,35%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être bouleverser la situation lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des élections législatives au Versoud Au Versoud, l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le niveau de participation. La guerre en Ukraine et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont par exemple capables de favoriser le camp de l'abstention au Versoud. Il y a 2 mois, au second tour de l'élection présidentielle, 79,85% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 82,32% au premier tour, c'est-à-dire 2 887 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention au Versoud ? Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette commune lors des scrutins antérieurs ? En 2017, pendant les élections législatives, 50,24% des électeurs du Versoud s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 39,71% pour le deuxième round. Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.