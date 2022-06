Résultat de la législative au Vésinet : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Vésinet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:52 - Quel résultat au Vésinet pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, au Vésinet comme dans toute la France. Le député de Marseille avait obtenu 10,78% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,25% et 0,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 17,95% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 au Vésinet ? Le président sortant avait obtenu 44,07% des voix au Vésinet, à la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national enregistrait 7,14% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,78% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des dernières semaines modifieront probablement la donne lors des législatives au Vésinet. Or la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives au Vésinet ? Au Vésinet, l'une des clés de ces législatives sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 17,88% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement dépouiller les urnes de leurs électeurs au Vésinet. 11:30 - Au Vésinet, le score de l'abstention lors des législatives 2022 sera un élément essentiel Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 16 421 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 44,65% des inscrits sur les listes électorales du Vésinet avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 38,56% pour le dernier round. 09:30 - 120 minutes de plus pour se prononcer au Vésinet C'est donc parti pour ces élections législatives ! Au Vésinet, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 10 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 12241 votants du Vésinet ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 10 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 au Vésinet

Les élections législatives 2022 auront lieu au Vésinet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Mathilde Androuët Rassemblement National Maxence Bringuier Reconquête ! Alexandra Dublanche Les Républicains Diane Lagrange Divers gauche Alain Lépicier Divers extrême gauche Sophie Thevenet Nouvelle union populaire écologique et sociale Yaël Braun-Pivet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Amélie Therond Keraudren Divers droite Jean-Luc Dené Ecologistes Katia Voisin Droite souverainiste

Législatives 2022 au Vésinet : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales du Vésinet (78110) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 44,1% des suffrages au premier tour au Vésinet, devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Valérie Pécresse et Éric Zemmour avaient obtenu 14,2% et 12,6% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants du Vésinet avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 80,0% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 20,0% des votes.