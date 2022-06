Résultat de la législative aux Anses-d'Arlet : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 des Anses-d'Arlet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député des Anses-d'Arlet. En direct 18:10 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a une semaine dans la ville ? Le point de départ pour la coalition de gauche était de 59,93% avant ces législatives aux Anses-d'Arlet. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce chiffre a très probablement alimenté la nuance de gauche lors du premier tour des législatives il y a 7 jours et devrait encore bousculer le second tour aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription. 15:30 - Les candidats Régionaliste peuvent-elles gagner aux Anses-d'Arlet ? Le 12 juin dernier pour le premier round des élections législatives, les habitants des Anses-d'Arlet ont plébiscité les candidats Régionaliste qui ont rassemblé 60,63% des suffrages. Les représentants Divers gauche et Ecologistes les suivent avec respectivement 32,69% et 2,7% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives aux Anses-d'Arlet Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui bat des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012. Au fil des scrutins précédents, les 3594 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, 3545 personnes habilitées à voter aux Anses-d'Arlet avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 30,18%). La participation était de 28,24% pour le second round. 10:30 - 2e tour des législatives 2022 aux Anses-d'Arlet ce dimanche ! C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 aux Anses-d'Arlet, avec le deuxième round sur les rails depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les finalistes qui s'opposent pour devenir député. Les 3299 habitants des Anses-d'Arlet ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 aux Anses-d'Arlet - 2e tour

Le second tour des élections législatives aux Anses-d'Arlet aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste Jean-Philippe Nilor Régionaliste Alfred Marie-Jeanne Régionaliste

Résultats des législatives 2022 aux Anses-d'Arlet - 1er tour

Carte des votes du premier tour aux Anses-d'Arlet

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Anses-d'Arlet Jean-Philippe Nilor (Ballotage) Régionaliste 43,99% 25,03% Alfred Marie-Jeanne (Ballotage) Régionaliste 25,66% 35,60% David Dinal Divers gauche 7,56% 29,13% Ruddy Duville Divers gauche 7,52% 2,59% Karine Therese Ecologistes 3,97% 2,70% Philippe Petit Union des Démocrates et des Indépendants 3,10% 0,97% Nicolas Occolier Rassemblement National 2,18% 1,19% Laurence Tiberinus Ensemble ! (Majorité présidentielle) 1,91% 0,97% David Thérèse Limery Divers gauche 1,73% 0,97% Mélanie Sulio Divers extrême gauche 0,76% 0,32% Célia Sainte-Rose Reconquête ! 0,54% 0,43% Jean-Marc Lusbec Les Républicains 0,46% 0,11% Edouard Tinaugus Divers gauche 0,42% 0,00% Richard Darius Mirande Divers gauche 0,21% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Les Anses-d'Arlet Taux de participation 23,51% 28,98% Taux d'abstention 76,49% 71,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,78% Nombre de votants 19 741 953

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative aux Anses-d'Arlet. La candidature Régionaliste arrive en première position chez les 3289 électeurs de la 4ème circonscription de la Martinique et résidant aux Anses-d'Arlet. A l'échelle de la ville, Alfred Marie-Jeanne a effectivement accumulé 36% des suffrages. Il devance David Dinal (Divers gauche) et Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) qui recueillent dans l'ordre 29% et 25% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Martinique s'établit à 71% (953 votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs des Anses-d'Arlet. Les électeurs de 10 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 aux Anses-d'Arlet : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives aux Anses-d'Arlet (972) à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les citoyens de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 54% des votes au premier tour aux Anses-d'Arlet. L'ex-parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16% et 13% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas passé l'obstacle du premier tour, Marine Le Pen avait remporté le second tour en rassemblant 63% des voix face à Emmanuel Macron (37%).