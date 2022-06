19:29 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives aux Anses-d'Arlet ?

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si la présidentielle s'était limitée aux Anses-d'Arlet, le candidat LFI ayant cumulé 54,1% des suffrages dans la cité. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,69% et 3,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 59,42% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.