Résultat de la législative aux Attaques : 2e tour en direct

18:44 - La Nouvelle union populaire avait terminé au pied du podium aux Attaques il y a une semaine La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,55% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote des Attaques. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,44%, 1,37%, 1,29% et 2,06% il y a deux mois. Autrement dit un total théorique de 17,16% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

15:30 - La candidature Les Républicains plébiscitée pour le 1er tour La candidature Les Républicains a obtenu 33,29% des votes le 12 juin dernier lors du 1er round des législatives. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent 30,7% et 15,55% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 aux Attaques Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième round et 55,4% en 2012. Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? Au moment des législatives de 2017, 45,47% des électeurs des Attaques avaient pris part au scrutin au second tour, ce qui représentait 643 votants sur les 1567 personnes inscrites sur les listes électorales.