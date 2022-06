Résultat de la législative aux Trois-Îlets : en direct

12/06/22 11:25

Les citoyens des Trois-Îlets ( Martinique ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront participer à l'élection des députés français qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 44% des suffrages au premier tour aux Trois-Îlets, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel président de la République et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 22% et 12% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un membre de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ?