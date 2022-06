Résultat des législatives 2022 à Nantes : tous les scores du 2e tour

19/06/22 21:06

LÉGISLATIVES NANTES. Tous les résultats des législatives à Nantes, et notamment celui de l’ancienne ministre Sarah El Haïry sont dévoilés après cette journée de 2e tour. Voici ce qu’il faut retenir des élections dans la ville ce soir. 21:06 - Découvrez les résultats partiels à 83,54% des inscrits dans le Maine-et-Loire Les différents résultats des élections législatives continuent d'être affinés. Avec 83,54% des inscrits, le Maine-et-Loire a largement voté pour le candidat du parti Ensemble, avec 50,42% des voix. Il est suivi par la NUPES (40,82%) et le groupe LR (8,76%). 21:04 - Les résultats partiels en Ile et Vilaine Les résultats partiels dans le département d’Ille-et-Vilaine à 73% des inscrits pour le 2e tour des législatives : Ensemble à 53,23%, Nupes à 41,32% et LR à 5,45%. 21:03 - Des résultats partiels disponibles pour la Loire-Atlantique : "Ensemble" en apparente pole position Selon des résultats partiels à 72% des inscrits en Loire-Atlantique, nous provenant du ministère de l'Intérieur, Ensemble cumulerait 51,97% des suffrages, et la Nupes 48,03%. Des résultats qui vont s'affiner tout au long de la soirée. 20:55 - Stella Dupont devrait être réélue Les résultats partiels dans la 2e circonscription du Maine-et-Loire à 76% des inscrits : la députée sortante Ensemble Stella Dupont est en tête avec 57,99% des voix, devant Caroline Bessat (Nupes) à 42,01%. 20:54 - Résultat partiel des législatives 2022 dans la 1e circonscription du Maine-et-Loire : "Ensemble" donné en tête D'après des résultats partiels fournis par le ministère de l'Intérieur dans la première circonscription du Maine-et-Loire à 49% des inscrits : François Gernigon (Ensemble) est en tête à 57,28%, devant le candidat de la Nupes, Arash Saeidi à 42,72%. 20:18 - Des résultats partiels en Maine et Loire Les résultats partiels dans le Maine et Loire à 56% des inscrits pour le 2e tour des législatives 2022 : Ensemble (48,48%), Nupes à 40,48 et LR à 11,04. 20:17 - Législatives 2022 : des résultats partiels à 95% des inscrits placent le RN en tête dans la Sarthe D'après des résultats partiels dans le département de la Sarthe à 95% des inscrits, fournis par le ministère de l'Intérieur : le RN s'établirait à 35,46%, "Ensemble" à 34,39% et la Nupes à 30,15% 20:15 - Ensemble! en tête en Loire-Atlantique En Loire-Atlantique, sur 50,97% des inscrits c'est la coalition présidentielle qui arrive en tête avec 51,95% avec une légère avance sur la Nupes qui suit à 48,05% selon le ministère de l'Intérieur. 19:59 - Les résultats du 2e tour des législatives Il est 20h, cette année électorale est terminée ! Les résultats du 2e tour des élections législatives qui nécessitent encore un affinement au fur et à mesure de la soirée viennent de tomber. Selon Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions le parti d'Emmanuel Macron Ensemble obtient une majorité relative à l'Assemblée nationale, mais une majorité quand même avec de 218 sièges. La Nupes de Jean-Luc Mélenchon est deuxième avec 156 sièges. Le Rassemblement National est crédité de 89 sièges alors que Les Républicains auraient 78 sièges. 17:19 - Quel est le taux de participation aux législatives à 17h en Loire-Atlantique ? 41,69% des électeurs de Loire-Atlantique ont fait leur part au scrutin du second tour des élections législatives en allant voter avant 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Les autres ont jusqu'à 18 heures, 19 heures dans les grandes villes pour se rendre aux urnes. 17:06 - La participation dans le Maine et Loire La participation à 17h pour le 2e tour des élections législatives dans le département du Maine-et-Loire est de 44,04%. Six points de plus que la moyenne nationale. 17:00 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h pour ce 2e tour des élections législatives à l'échelle nationale est de 38,11%. Un chiffre en dessous de celui du premier tour il y a une semaine avec plus d'un point de moins à la même heure (39,42%) . 16:56 - 2e tour des législatives 2022 : un taux de participation à 35% au Mans (Sarthe) à 16h D'après Ouest France, c'est un taux de participation s’élevant à 35,10% qui a été constaté au Mans à 16 heures, au 2e tour des élections législatives 2022 de ce dimanche 19 juin. Le Mans se trouve dans le département de la Sarthe. 16:18 - Ensemble ou la Nupes en Loire-Atlantique Le choix est simple pour les électeurs de Nantes et de la Loire-Atlantique : Ensemble ou Nupes. Dans les 10 circonscriptions du département, il n'y aura que des duels entre les deux premières forces politiques nationales. De quoi bousculer un territoire sur lequel Les Républicains étaient parvenus à se hisser au 2e tour dans un certain nombre de circonscriptions en 2017. L'ensemble des circonscriptions avaient par ailleurs été glanées par des candidats de la majorité présidentielle. 15:33 - 2e tour des législatives : le taux de participation à midi en Vendée se hisse au-dessus du taux national A l'échelle de la France métropolitaine, les services du ministère de l'Intérieur nous font part d'un taux de participation à midi de 18,99% au 2e tour des élections législatives 2022. Or ce taux s'élève à 22,17% pour le département de la Vendée. LIRE PLUS

Le second tour des élections législatives à Nantes aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Karim Benbrahim Nouvelle union populaire écologique et sociale Mounir Belhamiti Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 2ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Valérie Oppelt Ensemble ! (Majorité présidentielle) Andy Kerbrat Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Ségolène Amiot Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne-France Brunet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Julie Laernoes Nouvelle union populaire écologique et sociale Aude Amadou Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Lalande Nouvelle union populaire écologique et sociale Sarah El Hairy Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nantes Karim Benbrahim (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,97% 41,96% Mounir Belhamiti (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,48% 29,00% Anthony Béraud Les Républicains 12,56% 10,79% Bryan Pecqueur Rassemblement National 6,39% 5,51% Carol Godon Reconquête ! 4,78% 4,98% Nicole Girel Ecologistes 4,46% 4,49% Jean-Claude Lhommeau Droite souverainiste 0,89% 0,79% Nicolas Patard Ecologistes 0,77% 0,76% Hélène Defrance Divers extrême gauche 0,68% 0,77% Pascal Davoz Ecologistes 0,63% 0,62% Bernard Chretien Divers 0,17% 0,17% Vincent Menant Régionaliste 0,12% 0,04% David Tan Divers 0,10% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Nantes Taux de participation 54,69% 54,03% Taux d'abstention 45,31% 45,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24% 0,30% Nombre de votants 42 178 27 066

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 50093 électeurs de la 1ère circonscription de la Loire-Atlantique habitant à Nantes. La participation s'établit à 54% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription de la Loire-Atlantique. Les électeurs des 2 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Nantes ? Karim Benbrahim a amassé 42% des votes à l'échelle de l'agglomération. Mounir Belhamiti (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 29% des suffrages. Quant à lui, Anthony Béraud (Les Républicains) décroche 11% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nantes Andy Kerbrat (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 46,62% 46,62% Valérie Oppelt (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,44% 28,44% Foulques Chombart de Lauwe Les Républicains 9,35% 9,35% Nicolas Gasnier Rassemblement National 4,99% 4,99% Cecile Scheffen Reconquête ! 4,12% 4,12% Christine Lambart Régionaliste 2,32% 2,32% Elisa Priollaud Régionaliste 1,02% 1,02% Sébastien Milbeo Ecologistes 1,01% 1,01% Ludivine Dalichoux Droite souverainiste 0,97% 0,97% Nicolas Bazille Divers extrême gauche 0,76% 0,76% Olivier Gardent Divers extrême gauche 0,38% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Nantes Taux de participation 56,11% 56,11% Taux d'abstention 43,89% 43,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,37% Nombre de votants 51 307 51 307

À Nantes, les 91433 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Loire-Atlantique ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention représente 44% des citoyens figurant sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 40 126 non-votants. A l'échelle de la ville, Andy Kerbrat a collecté 47% des votes. Valérie Oppelt (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Foulques Chombart de Lauwe (Les Républicains) le suivent grâce à respectivement 28% et 9% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nantes Ségolène Amiot (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 42,87% 49,44% Anne-France Brunet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,30% 27,00% Véronique Jarry Rassemblement National 9,91% 5,86% Sophie Van Goethem Les Républicains 5,76% 6,62% Thibault Fauchait Reconquête ! 3,27% 3,17% Gwenvaël Duret Régionaliste 2,73% 2,40% Gildas Perrot Régionaliste 1,89% 1,39% Ophélie Guéguen Ecologistes 1,31% 1,32% Benjamin Duprat Droite souverainiste 1,25% 1,19% Hélène Dolidon Divers extrême gauche 1,09% 1,12% Olivier Terrien Divers extrême gauche 0,62% 0,47% Participation au scrutin Circonscription Nantes Taux de participation 49,50% 48,44% Taux d'abstention 50,50% 51,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,54% Nombre de votants 47 881 13 842

Ségolène Amiot a collecté 49% des votes. En deuxième place, Anne-France Brunet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 27% des voix. De son côté, Sophie Van Goethem (Les Républicains) ramasse 7% des votes. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 48%. Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 7 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nantes Julie Laernoes (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 42,82% 51,34% Aude Amadou (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,35% 25,01% Gaëlle Pineau Rassemblement National 10,21% 6,89% Sophie Pavageau Les Républicains 5,78% 4,95% Bruno Chevalier Divers gauche 4,65% 4,65% Yohan Buteau Reconquête ! 2,49% 2,30% Frédéric Mesguich Ecologistes 1,14% 0,95% Nadège Bugnon Droite souverainiste 1,13% 1,22% Alexandre Basque Régionaliste 1,13% 1,25% Stephane Pellegrini Divers extrême gauche 0,97% 1,05% Christine Picavez Divers extrême gauche 0,29% 0,35% Matthias Prod'Homme Divers gauche 0,06% 0,05% Participation au scrutin Circonscription Nantes Taux de participation 51,72% 51,72% Taux d'abstention 48,28% 48,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,49% Nombre de votants 48 234 4 068

À Nantes, les 7866 habitants inscrits dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Julie Laernoes a amassé 51% des voix. Aude Amadou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 25% des voix. Quant à elle, Gaëlle Pineau (Rassemblement National) ramasse 7% des voix. Le taux de participation s'établit à 52% des habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 4 068 votants). Cependant, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique peut encore basculer si les électeurs des 8 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Nantes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nantes Sarah El Hairy (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,45% 31,95% Sabine Lalande (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,72% 41,21% Millà Karcher Rassemblement National 11,55% 8,09% Didier Garnier Divers centre 4,24% 4,66% Jérôme Debuire Ecologistes 4,15% 4,30% Arnaud Clemence Reconquête ! 3,70% 4,53% Romain Vincent Divers droite 1,98% 1,36% Laure Avot Droite souverainiste 1,20% 0,95% Tadeusz Kucharczyk Divers 1,06% 1,02% Emmanuelle Clopeau Divers extrême gauche 0,97% 1,16% Maëlig Trédan Régionaliste 0,96% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Nantes Taux de participation 52,46% 51,67% Taux d'abstention 47,54% 48,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,61% Nombre de votants 66 040 10 399

La candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 20124 citoyens votant dans la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique et résidant à Nantes. Au niveau de l'agglomération, Sabine Lalande a réuni 41% des voix. Elle arrive devant Sarah El Hairy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Millà Karcher (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 32% et 8% des voix. La participation s'établit à 52% des habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 10 399 votants. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 18 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique.

