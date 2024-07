Résultat des législatives 2024 à Malemort : les premiers chiffres du 2e tour

Ce dimanche, lors des élections législatives à Malemort, qu'en est-il de la participation ? Malemort a atteint une participation de 73,26%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 226 personnes en âge de voter dans la ville, 78,33% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,86% au premier tour, c'est-à-dire 4 972 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 56,11% au premier tour et 53,94% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Malemort ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Malemort

La structure démographique et socio-économique de Malemort définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,4% et une densité de population de 485 habitants par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2113,96 euros/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 500 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,88%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,95%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Malemort mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,59% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.