Résultat des législatives 2024 à Beaune : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Élections à Beaune : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Beaune fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 20 032 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 416 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 14,01% des résidents sont des enfants, et 29,21% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 1 235 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 11,64%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 520 €/an. À Beaune, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.