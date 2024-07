Résultat des législatives 2024 à Beaumont-le-Roger (27170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - Que vont choisir les supporters de gauche à Beaumont-le-Roger ? L'autre question qui entoure ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire au premier tour. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des bulletins au niveau de l'Hexagone dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Beaumont-le-Roger, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 16,91% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 18,36% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 16 points à Beaumont-le-Roger La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Beaumont-le-Roger entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut donc pas exclure, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Beaumont-le-Roger ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Beaumont-le-Roger, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national tirait déjà son épingle du jeu à Beaumont-le-Roger. Dans la commune, c'est Katiana Levavasseur qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,11%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,83%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,17%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Beaumont-le-Roger ce dimanche ? A en croire les projections finales communiquées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de la gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient conserver une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités électorales des territoires. Grâce à 49,1% des suffrages, Katiana Levavasseur (Rassemblement National) a pris la tête à Beaumont-le-Roger, le 30 juin 2024 au soir du premier tour de la législative. Isabelle Collin (Ensemble pour la République) et Timour Veyri (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant 17,9% et 16,91% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Katiana Levavasseur qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 43,6%, devant Timour Veyri avec 21,25% et Isabelle Collin avec 17,53%.

19:21 - Législatives 2024 à Beaumont-le-Roger : une participation inédite ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. Le premier tour des élections législatives 2024 à Beaumont-le-Roger a connu une participation de 64,22%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 48,88% dans la commune de Beaumont-le-Roger, contre une participation de 57,11% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Beaumont-le-Roger, les chiffres de la participation lors du 2e tour seront un élément clé Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Beaumont-le-Roger ? Dans la ville, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 64,22%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,87% au premier tour. Au deuxième tour, 45,59% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Beaumont-le-Roger ? Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 960 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,22% étaient allées voter. Le taux de participation était de 75,92% au premier tour, ce qui représentait 1 488 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Beaumont-le-Roger (27170).

17:29 - Analyse démographique des législatives à Beaumont-le-Roger Quel impact auront les électeurs de Beaumont-le-Roger sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 17,91% des résidents sont des enfants, et 11,32% ont 75 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (69,62%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 944 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,79%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beaumont-le-Roger mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.