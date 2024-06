En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes disparue à Gallardon ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,82% à Gallardon. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 22,77% des suffrages dans la commune.

18:42 - Evolution fulgurante du RN à Gallardon en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 32% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 36,27% à Gallardon début juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière semble donc d'autant plus pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 36,27% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Gallardon, devant Valérie Hayer à 14,4% et Raphaël Glucksmann à 11,82%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 408 habitants de Gallardon passés par les urnes.

14:32 - Gallardon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. La commune de Gallardon avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite l'emportait avec 28,66% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27% et 19,58% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,54% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,88% contre 54,12%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Gallardon Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Gallardon, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 24,36% des votants ayant choisi son binôme, contre 25,64% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (54,56%). Guillaume Kasbarian remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Gallardon : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Gallardon peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 22,3% des résidents sont des enfants, et 19,75% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (18,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 027 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,44%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,49%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Gallardon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,0% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives démarrent à Gallardon : quel sera le taux d'abstention ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 45,84% des électeurs de Gallardon (Eure-et-Loir), contre une participation de 46,44% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,29% au premier tour et seulement 36,58% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.