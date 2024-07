Résultat des législatives 2024 à Bergerac : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Bergerac et législatives : démographie, économie et choix électoraux

En pleine campagne électorale législative, Bergerac est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 26 323 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 497 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 665 foyers fiscaux. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 37,29% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Bergerac forme une communauté diversifiée, avec ses 1 598 résidents étrangers, soit 6,06% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 646 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,68%, annonçant une situation économique fragile. Pour finir, à Bergerac, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.