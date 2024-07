Résultat des législatives 2024 à Monistrol-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:27 - 71,31% de participation lors de la première étape des élections législatives 2024 à Monistrol-sur-Loire Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des législatives à Monistrol-sur-Loire ? Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 28,69%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,8% au premier tour et 56,39% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Monistrol-sur-Loire ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 22,77% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,57% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est de nature à impacter la participation à Monistrol-sur-Loire.

17:29 - Élections législatives à Monistrol-sur-Loire : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale législative, Monistrol-sur-Loire est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 925 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 733 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 598 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,44% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les 166 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, 44,34% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 981,82 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Monistrol-sur-Loire incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.