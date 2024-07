Résultat des législatives 2024 à Ostheim (68150) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre interrogation qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a récolté 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire la semaine dernière à Ostheim. C'est Nathalie Aubert (Rassemblement National) qui y prenait la première place au premier tour, avec 43,52 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Hubert Ott (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 20 points à Ostheim

La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.