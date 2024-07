Résultat des législatives 2024 à Bennwihr (68126) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les supporters de gauche à Bennwihr ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle nationale à l'issue du 1er tour des élections législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022. Un score qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire aux législatives à Bennwihr. Hubert Ott (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) s'imposait au premier tour, avec 38,9 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Hubert Ott (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Bennwihr en 2 ans Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 19 points ici entre 2022 et 2024. Un palier de plus sera certainement passé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage au second tour Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution des scores au second tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Au premier tour des législatives à l'époque, Bennwihr, déjà couverte par la 2ème circonscription du Haut-Rhin, avait aussi vu le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 31,42%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 15,16%. Bennwihr choisira d'ailleurs Hubert Ott au second tour, finalement à la première place localement avec 54,53%, devant l'adversaire Les Républicains à 45,47%.

20:05 - Quel équilibre dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Bennwihr ? Hubert Ott (Majorité présidentielle) a obtenu 38,9% des votes à Bennwihr dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Daniel Klack (Divers droite) avec 34,69% et 10,46% des votants. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription du Haut-Rhin, puisque c'est Nathalie Aubert qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants de Bennwihr un second tour sans doute différent du premier dans la commune.

19:21 - Etude comparative de la participation à Bennwihr lors des derniers scrutins L'analyse des résultats des derniers scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. À Bennwihr, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 27,16%, plus bas de 11 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 102 personnes en âge de voter à Bennwihr, 38,02% étaient en effet restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 44,96% en 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Bennwihr demeure l'abstention Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Bennwihr ? Dimanche dernier, l'abstention à Bennwihr lors du premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 27,16%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49% au premier tour et 54,53% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Bennwihr ? Au second tour de l'élection présidentielle, 20,05% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,86% au premier tour. Le désir de changement des habitants pourrait en effet impacter les décisions que prendront les citoyens de Bennwihr (68126).

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Bennwihr Dans la commune de Bennwihr, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,64%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,0%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,45%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bennwihr mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,2% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.