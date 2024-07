Résultat des législatives 2024 à Nouvion-sur-Meuse (08160) – 2e tour [PUBLIE]

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,23% des bulletins à Nouvion-sur-Meuse. Un score en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Victoire assurée RN à Nouvion-sur-Meuse avant les législatives 2024

Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection du Parlement 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Quand on analyse la progression du RN qui se dégage des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le nombre de voix du candidat RN devrait lui offrir la victoire à Nouvion-sur-Meuse. Un calcul qui semble coller avec les suffrages également grattés par le mouvement dans la ville sur la même période (de 36,62% en 2022 à 45,76% le 30 juin dernier) et qui correspond en effet à 9 points de parts de voix.