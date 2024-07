Résultat des législatives 2024 à Lusigny-sur-Barse (10270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire convoités L'autre interrogation qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a glané plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Lusigny-sur-Barse, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 14,75% des votes dans la localité. Une percée à comparer néanmoins avec les 16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,13% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 1,18% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 18 points à Lusigny-sur-Barse Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 18 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Lusigny-sur-Barse ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Lusigny-sur-Barse ? Le score obtenu par le RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a l'espoir de gagner. Le Rassemblement national parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Lusigny-sur-Barse lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, c'est Evelyne Henry qui s'imposait au premier tour avec 29,78%. Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 57,14%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,86%.

20:05 - Albéric Ferrand (Rassemblement National) déjà devant avec 47,33% à Lusigny-sur-Barse aux législatives Albéric Ferrand (Rassemblement National) a enregistré 47,33% des suffrages à Lusigny-sur-Barse dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round des élections législatives. Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) et Samira Sebbari (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 28,05% et 14,75% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Albéric Ferrand qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 44,83%, devant Valérie Bazin-Malgras avec 27,93% et Samira Sebbari avec 16,58%.

19:21 - Résultats à Lusigny-sur-Barse : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? L'observation des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Lusigny-sur-Barse a été de 26,27%, moins élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 40,53% des personnes habilitées à participer à une élection à Lusigny-sur-Barse avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 44,36% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Lusigny-sur-Barse, les chiffres de la participation au second tour seront un élément fort À Lusigny-sur-Barse, la participation constitue indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Lusigny-sur-Barse s'élevait à 26,27%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 20,92% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,14% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,22% au premier tour et 51,89% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Lusigny-sur-Barse ?

17:29 - Lusigny-sur-Barse : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lusigny-sur-Barse, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 244 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 133 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 215 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,17%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 29,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 911 euros/an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Pour finir, Lusigny-sur-Barse incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.