Résultat des législatives à Lyon : tous les scores, le DIRECT

17:29 - Lyon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Lyon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33,83% de cadres pour 522 250 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 70 651 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 315 993 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 15,15% des résidents sont des enfants, et 6,31% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 51 301 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 11,96%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 605 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Lyon, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.