À Taissy, qui va bénéficier du score de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Taissy, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,62% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 15,67% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Le Rassemblement national favori pour les législatives à Taissy ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages arrachés par les lepénistes à Taissy s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. De quoi acter une implantation durable du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

Un second tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Le résultat en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection du Parlement français 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une probabilité de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Taissy, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,88% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 40,94% pour Lise Magnier (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (59,85%). Lise Magnier remportait donc cette élection sur place.

Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Taissy Achille Bisiaux (Rassemblement National) a obtenu 37,97% des voix à Taissy dimanche 30 juin, pour le 1er tour de l'élection législative. Lise Magnier (Ensemble pour la République) et Maxence Laurent (Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 37,14% et 15,62% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Achille Bisiaux qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 42,77%, devant Lise Magnier avec 30,98% et Maxence Laurent avec 17,97%.

À Taissy, la participation du premier round éclipse celle des européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? Dimanche dernier, la participation au 1er round des législatives 2024 à Taissy a atteint 78,65%, dépassant celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 1 715 électeurs de Taissy s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 65,01%), à comparer avec un taux de participation de 59,46% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Taissy À Taissy, le niveau d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif. Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 21,35%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,55% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 15,66% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,97% au premier tour et 43,5% au second tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre la Palestine et Israël, seraient en mesure de ramener les habitants de Taissy vers les urnes.

Les données démographiques de Taissy révèlent les tendances électorales Dans les rues de Taissy, les élections sont en cours. Avec ses 2 187 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 176 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,34%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 37,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 40,29% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 581,47 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Taissy incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.