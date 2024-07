Résultat des législatives 2024 à Fonsorbes : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif 2024 est indéniablement l'abstention. Dans l'agglomération, 72,34% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,04% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une participation de 81,82% au premier tour, c'est-à-dire 7 697 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,12% au premier tour. Au deuxième tour, 48,01% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Fonsorbes aujourd'hui ? La crise de confiance dans les partis politiques pourrait ramener les habitants de Fonsorbes vers les urnes.

17:29 - Fonsorbes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fonsorbes est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 546 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 760 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,5%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 561 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, 46,06% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 441,07 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Fonsorbes incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.