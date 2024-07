Résultat des législatives 2024 à Lingolsheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Lingolsheim et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Comment les habitants de Lingolsheim peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,57% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (78,82%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 5 314 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,34% et d'une population étrangère de 12,09% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Lingolsheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,46% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.