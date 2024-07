Résultat des législatives 2024 à Boissy-Saint-Léger : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Comment la composition démographique de Boissy-Saint-Léger façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Boissy-Saint-Léger, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,17% et une densité de population de 1780 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (68,19%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 3 633 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 20,18% et d'une population immigrée de 27,28% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,92% à Boissy-Saint-Léger, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.