Résultat des législatives à Abondance : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Début juin, la victoire de Bardella à Abondance Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Abondance. Le mouvement a attiré 41,5% des suffrages, soit 271 voix, devant Valérie Hayer à 13,32% et François-Xavier Bellamy à 11,49%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Abondance au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Abondance lors de la présidentielle avec un score de 29,77% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25% et 9,65% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,91% des suffrages pour sa part. Nouvelle déflagration au 2e tour pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 55,84% contre 44,16%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Abondance. C'est en effet Jessica Terreni qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 24,80% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. C'est finalement Anne-Cécile Violland (Ensemble !) qui s'imposait chez les électeurs d'Abondance au second tour, avec 69,30%.

11:02 - Abondance : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Abondance, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 488 habitants répartis dans 1 899 logements, cette commune présente une densité de 23 hab/km². Ses 193 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (31,23%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1821,09 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Abondance, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Abondance : la participation en question L'un des critères décisifs des législatives 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Abondance. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,45% au premier tour. Au second tour, 40,72% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Abondance ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,74% dans la commune, contre un taux de participation de 76,55% au premier tour, c'est-à-dire 888 personnes.