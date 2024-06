Résultat des législatives à Agen : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre incertitude qui entoure ces législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Agen, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,77% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 15,77% à Agen. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 35% sur place.

14:32 - À Agen, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires

C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives à Agen que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 19% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 26,24%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 25,71% et Marine Le Pen avec 19%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 38,34% contre 61,66%).