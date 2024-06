En direct

19:39 - À Ahun, que vont décider les électeurs de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse est complexe. Raphaël Glucksmann avait glané 8,11% à Ahun pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,96% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,72% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 17% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Ahun, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,66% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Ahun Que peut-on déduire de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Ahun entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 20% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,57% pour le RN à Ahun le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. 40,57% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Ahun, contre Valérie Hayer à 11,89% et Raphaël Glucksmann à 8,11%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 215 votants d'Ahun.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Ahun au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. La cité d'Ahun avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La cheffe de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 28,42% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,87% et 15,13% des voix. Ahun n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,24% des suffrages. Au second tour, la patronne du RN avait aussi devancé Macron avec 50,67% contre 49,33%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Ahun ? Avec 16,82% à Ahun, le Rassemblement national avait été distancé par les 32,91% du binôme Divers droite au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Ahun aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Ahun mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 42 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,49%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (58,05%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 562 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,75%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,25%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,09% à Ahun, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Ahun Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 56,9% des personnes habilitées à participer à une élection à Ahun avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,2% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,64% au premier tour. Au second tour, 50,45% des votants se sont déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,64% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 77,45% au premier tour, ce qui représentait 783 personnes.