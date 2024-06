Résultat des législatives à Aigremont : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 48,07% au premier tour, devant Valérie Pécresse avec 10,98%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 10,09% des votes. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 22,15% contre 77,85%.

11:02 - Aigremont : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aigremont mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 8,76% et une densité de population de 368 hab/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 52,22%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 17,05% et d'une population étrangère de 11,43% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,09% à Aigremont, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.