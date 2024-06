En direct

19:39 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Ajain pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,95% à Ajain. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 25% sur place. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,46% des voix dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Ajain Que retenir de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 13 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Ajain il y a trois semaines ? Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 146 habitants d'Ajain passés par les isoloirs ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, attirait 39,46% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 15,95% et Valérie Hayer à 12,97%.

14:32 - Ajain avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 26,88% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Ajain. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,3%. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,83% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,26% contre 52,74%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat des législatives au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Ajain, obtenant 16,2% des votes sur place, contre 26,54% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !). A l'issue du second round, c'est encore Jean-Baptiste Moreau qui va glaner le plus de votes, avec 53,42% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Ajain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population d'Ajain peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Dans le bourg, 15,53% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 17,07% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (68,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 371 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,79%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,8%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ajain mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,52% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Ajain : étude du taux de participation aux législatives Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, sur les 673 personnes en âge de voter à Ajain, 56,32% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 51,42% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,46% au premier tour et seulement 50,43% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.