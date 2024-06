Résultat des législatives à Alençon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Alençon, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une partie. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Alençon, le binôme Nupes avait en effet glané 32,47% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 17,18% à Alençon. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 33% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel score pour le RN lors des législatives à Alençon ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever tout proche des 20% à Alençon. Un verdict qui concorde avec les électeurs également grattés par le mouvement dans la zone sur la même période (20,16% pour Jordan Bardella en 2019 et 26,7% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Alençon dans la moyenne française concernant Bardella aux européennes Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. 26,7% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Alençon, devant Raphaël Glucksmann à 17,18% et Valérie Hayer à 17,08%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 1823 habitants d'Alençon passés par les isoloirs.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Alençon au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Ce sont Emmanuel Macron avec 31,08% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,42% qui remportaient le premier tour de l'élection du président de la République à Alençon. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 20,3%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,59% devant Marine Le Pen (35,41%).

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Alençon ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Alençon il y a deux ans, lors des législatives, avec 16,69% au premier tour, contre 32,47% pour Chantal Jourdan (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Alençon votant pour la 1ère circonscription de l'Orne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 46,26% contre 53,74% pour les vainqueurs. Chantal Jourdan remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux d'Alençon : tour d'horizon démographique A mi-chemin des législatives, Alençon apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 25 555 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 744 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 784 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (64,0%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 2 085 personnes (8,10%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1983,53 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,4%, synonyme d'une situation économique fragile. En conclusion, à Alençon, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Alençon L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Début juin, à l'occasion des européennes, 14 905 électeurs d'Alençon avaient participé au vote (soit 47,04%), à comparer avec un taux de participation de 50,14% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 45,09% au premier tour. Au deuxième tour, 44,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,32% au niveau de l'agglomération, contre une participation de 69,46% au premier tour, soit 10 240 personnes.