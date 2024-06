En direct

19:47 - Un bloc de gauche entre 29% et 32% à Ambierle pour ces législatives La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait obtenu 11,78% à Ambierle début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Ambierle, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 32,23% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Ambierle Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 29% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Ambierle au début du mois ? Le nom de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Ambierle, avec 36,14% des électeurs devant celle de Valérie Hayer avec 12,35%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,78%.

14:32 - Ambierle avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la référence pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 26,35% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Ambierle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,82% et Emmanuel Macron troisième avec 23,77%. Ambierle n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec seulement 5,88% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,61% contre 53,39%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ambierle Regarder le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Ambierle, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 21,81% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 32,23% pour Ismaël Stevenson (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains (61,09%). C'est donc Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Élections à Ambierle : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population d'Ambierle sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 10,29% et une densité de population de 61 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,7%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 830 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,56%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,23%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ambierle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,77% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Ambierle L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Ambierle (42820). Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,47% au premier tour et seulement 42,01% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 75,21% au deuxième tour, soit 1 186 personnes. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le quotidien des Français seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs d'Ambierle.