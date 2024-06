Résultat des législatives à Ancy-Dornot : l'élection 2024 en direct

11:02 - Ancy-Dornot : démographie, élections et stratégies politiques

Quel portrait faire d'Ancy-Dornot, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 490 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 96 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 14,91% des résidents sont des enfants, et 7,42% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,66% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 50,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 713,22 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Ancy-Dornot incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.