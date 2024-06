En direct

19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Andilly convoité L'autre question qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,21% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 12,63% à Andilly pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (10,04%), de Marie Toussaint (4,6%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,3%).

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Andilly en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN dépassera les 21% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 25,74% à Andilly il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Andilly, avec 25,74%, soit 218 voix. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 18,65% et François-Xavier Bellamy à 13,58%.

14:32 - Andilly avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection suprême. Dans les isoloirs d'Andilly, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un maigre 14,35%, la cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,55% et 17,05% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 70,4% contre 29,6% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le RN n'a pas convaincu dans la commune d'Andilly en 2022, lors des élections législatives, avec 13,04% au premier tour, contre 26,47% pour Estelle Folest (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Andilly votant pour la 6ème circonscription du Val-d'Oise. A l'issue du second tour, c'est encore Estelle Folest qui glanera le plus de suffrages, avec 67,68% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Andilly : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population d'Andilly peut-elle affecter le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,46%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (65,51%) souligne le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (25,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 778 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,84% et d'une population immigrée de 15,46% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,94%), témoigne d'une population instruite à Andilly, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Andilly : analyse du taux de participation aux législatives Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Andilly (95580), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,37% au premier tour. Au second tour, 48,24% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Andilly ? Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 506 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,46% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,67% au second tour.