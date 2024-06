Résultat des législatives à Angoulême : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Angoulême à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 19,3% à Angoulême le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 46% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Angoulême, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 36,79% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,15% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 2,19% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Un vote RN majoritaire à Angoulême à 20 jours des législatives Que tirer des résultats des dernières élections ? Les sondeurs imaginent un Rassemblement national à environ 33% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de son résultat des législatives 2022. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 25% à Angoulême, soit quinze points de plus également que ses 10,49% de 2022 dans la commune. Mais Angoulême n'est pas la France et on remarque que le RN n'a gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:31 - Une percée du RN aussi à Angoulême au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière semble également logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Angoulême. Ladite liste a enregistré 19,55% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 19,3% et Manon Aubry à 17,04%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Angoulême lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Dans les isoloirs d'Angoulême, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 14,82%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 31,9% et 27,34% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 29,97% contre 70,03%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Angoulême Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Angoulême, comptant 10,49%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 36,79% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nupes (54,25% contre 45,75% pour le RN). René Pilato remportait donc cette élection sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Angoulême Dans le cadre de la campagne électorale législative, Angoulême se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 41 086 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 3 731 entreprises, Angoulême offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,95% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 3 499 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 331 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,08%, synonyme d'une situation économique précaire. À Angoulême, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Angoulême : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Angoulême (16000) ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,14% au premier tour et seulement 51,65% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Angoulême cette année ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,62% dans la ville. L'abstention était de 33,18% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles cumulée avec les craintes provoquées par le conflit armé entre la Palestine et Israël, sont de nature à faire augmenter la participation à Angoulême.