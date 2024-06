Résultat des législatives à Angy : l'élection 2024 en direct

Dans les rues d'Angy, les élections sont en cours. Dotée de 521 logements pour 1 139 habitants, la densité de la ville est de 330 hab/km². Avec 63 entreprises, Angy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,95%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,99% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 47,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 84,90 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Angy incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Angy : un regard approfondi

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Angy (60250) ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,78% au premier tour et seulement 51,08% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Angy ? Au niveau national, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,69% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 81,83% au second tour, soit 680 personnes.