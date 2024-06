Résultat des législatives à Ansouis : l'élection 2024 en direct

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections d'Ansouis ?

Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,4% contre 25,68% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,82% et 10,64% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 47,06% contre 52,94%.