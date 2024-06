Résultat des législatives à Ardon : l'élection 2024 en direct

Analyser le dernier scrutin législatif livre des indicateurs précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse ne peut anticiper le résultat… Aux législatives en 2022 à Ardon, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 21,09% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 34,46% pour Carine Barbier (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (61,60%). Carine Barbier remportait donc ce scrutin sur place.

Ardon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville d'Ardon, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 4,43% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 21 habitants/km² et 48,75% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 34,38%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,33%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (2,38%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,77%), témoigne d'une population instruite à Ardon, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.