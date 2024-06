Résultat des législatives à Armentières-en-Brie : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Armentières-en-Brie lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Béatrice Roullaud qui se classait en pôle position au premier tour avec 29,76% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 62,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,50%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Armentières-en-Brie

Dans la commune d'Armentières-en-Brie, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 46% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,91%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 299 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,74%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,05%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 9,54% à Armentières-en-Brie, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.