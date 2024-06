Résultat des législatives à Armoy : l'élection 2024 en direct

Le choix du chef de l'Etat est certainement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,1% contre 33,37% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,54% et 9,02% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 33,45% contre 66,55%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Armoy : ce qu'il faut retenir

À Armoy, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,64%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (85,69%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 594 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,01%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,42%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Armoy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.