Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 13,61% à Arnières-sur-Iton pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 24% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives en 2022, à Arnières-sur-Iton, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 19,48% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,99% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 3,05% pour Anne Hidalgo).

Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% à Arnières-sur-Iton ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Arnières-sur-Iton lors de la présidentielle 2022

Arnières-sur-Iton avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,11%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,93% des voix. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,86% et 5,99% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,27% contre 59,73%.